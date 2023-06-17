رئاسة شئون الحرمين تطلق حزمة من المبادرات لموسم حج 1444هـ

تطلق الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الشئون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام؛ حزمة من المبادرات لموسم حج 1444هـ، والتي تشتمل على 17 مبادرة.

وأوضحت مدير إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية نورة بنت عبد العزيز الشبيلي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت - أن وكالات الشؤون التطويرية النسائية تسير بخطى ثابتة وواثقة في ضوء خطط منهجية من خلال تفعيل برامج تطويرية وأنشطة متنوعة ومبادرات مثمرة، والتي تسهم بشكل فاعل في إثراء تجربة القاصدات بمختلف فئاتهن، وبعدة لغات مختلفة خدمة لقاصدات بيت الله الحرام.

من جانبها، أشارت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية مرام بنت عبد الكريم المعطاني، إلى تنوع مبادرات وكالات الشؤون التطويرية النسائية لحج هذا العام، والتي تميزت باشتمالها على جميع الجوانب الإثرائية، والفكرية، والثقافية، والدينية، والإنسانية، والرقمية، وذلك لإنجاز خطة الرئاسة التطويرية 2024.

من جهة أخرى، استقبلت شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسیا (مشارق) أمس الجمعة، أول فوج يصل إلى مكة المكرمة من حجاج السودان القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي.

ونظمت الشركة حفل استقبال، جرى خلاله تقديم الهدايا والورود وسقيا ماء زمزم، مع ترديد الوصلات الترحيبية وعدد من الفعاليات التي تجسّد مشاعر الاحتفاء.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة عدنان مندورة، أن الشركة تسعى إلى تقديم أقصى مستويات الراحة لضيوف الرحمن خلال رحلة الحج، تحقيقاً لتطلعات ورؤى القيادة السعودية في العناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

من جهتهم، أشاد عدد من الحجاج السودانيين بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسخيرها كل سبل الراحة لهم.