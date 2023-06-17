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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بقوة 5.5 درجة هز جزر بابويان في الفلبين، اليوم السبت.

وأضافت أن مركز الزلزال كان على عمق 34 كيلومترا، وفقا لوكالة رويترز.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قد قال إن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب منطقة مينداناو في الفلبين، في السادس من مارس الماضي.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق ثمانية كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض.

وفي الأول من فبراير الماضي، ضرب زلزال بقوة 6 درجات جنوب الفلبين، حيث حذرت السلطات المحلية في حينها من أضرار وهزات ارتدادية.

وتشهد الفلبين باستمرار زلازل، بسبب وقوعها على "حزام النار"، وهو قوس النشاط الزلزالي المكثف الذي يحيط بالمحيط الهادئ عبر اليابان وجنوب شرق آسيا.