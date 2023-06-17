أوكرانيا: مقتل وإصابة 1512 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم السبت، مقتل 488 طفلا وإصابة 1024 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير 2022.

وذكر مكتب المدعي العام، في بيان، حسبما أفادت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، بأن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ 464 حالة، وتليها خاركييف بـ 284 حالة وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 111 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل يجري للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.