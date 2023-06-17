رئيس جنوب إفريقيا: تقدمنا بمبادرة للرئيس الروسي لإنهاء الأزمة الأوكرانية

أعلن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أن الدول الإفريقية تقدمت بمبادرة بحثاً عن السلام بين روسيا وأوكرانيا، لافتًا إلى أن دول القارة تسعى للسلام، وتتوسط للوصول إلى المفاوضات وحل سلمي للأزمة.

وأضاف «رامافوزا» خلال مؤتمر عقده الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية في سان بطرسبرج، اليوم السبت، والمذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن بلاده سبق وطرحت على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 10 مقترحات لحل تلك الأزمة، التي تهدد العالم.

وذكر أن الدول الإفريقية استمعت بالأمس، إلى رأي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مضيفًا: «عرض علينا عدداً من الأسئلة، وأجبنا عليه بأننا سنلتقي الرئيس الروسي، ونسمع وجه النظر الروسية في هذا الأمر».

وتابع: «نحن نعترف بالمبادرات الأخرى التي تم تقديمها من قبل دول كبرى أخرى، إن اقتراحاتنا يجب ألا تدخل في منافسة مع المبادرات الأخرى، كما نشير إلى أن مبادرتنا على يقين ثابت بأن تلك الحرب يجب أن تنتهي عن طريق المفاوضات وباستخدام الدبلوماسية».

وأكمل: «الحرب لا يمكنها أن تستمر بدون أمد محدد، ويجب أن تنتهي الحروب في فترة ما، ولذا فنحن موجودون لتوجيه رسالة واضحة، وهو أننا نريد أن تنتهي هذه الحرب، لأن تأثيرات الحرب سلبية على قارتنا، وعلى دول عديدة في العالم».

واختتم رئيس جنوب أفريقيا بقوله: «ندعو لفتح نقاط نقل الحبوب من خلال البحر الأسود، كما يجب أن ترفع كل العقوبات الموجودة حالياً، وأن يستمر تصدير الحبوب والمواد الغذائية، ويجب أن نعمل على أن يكون هناك دعم إنساني لكل محتاج إليها، ولمن يعاني من تداعيات تلك الأزمة، وتحرير أسرى الحرب من الطرفين».