توريد 390 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار توريد محصول القمح لموسم 2023 م، والتزام المحافظة للوصول إلى الكميات المستهدف توريدها هذا العام.

وأوضحت أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية، وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة، ومعوقات تنفيذها، والمرور والمتابعة اليومية، وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح، والتأكد من انتظام أعمال التوريد، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

وأشارت إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن لشون وصوامع المحافظة، والمنقولة للمواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة من المحافظات الأخرى، وأقماح الإكثار "التقاوي"، بلغ 390 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2023، وبلغت نسبة التوريد 86% من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 302 ألف و415 فدانا، من خلال 38 مركز تجميع بسعة تخزينية تبلغ 619 طنا.

ووجهت "بلبع"، بضرورة تقديم الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين؛ لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام البالغ 453 ألف طن، نظرا لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام.