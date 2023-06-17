رئيس جنوب إفريقيا يكشف تفاصيل المبادرة الإفريقية للسلام في أوكرانيا

كشف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، خلال اجتماع وفد القادة الأفارقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بطرسبورغ اليوم، أن المبادرة الإفريقية للتسوية في أوكرانيا تقوم على 10 نقاط.



وقال رامافوزا: "نحن نبحث عن السلام، نريد أن نكون وسطاء في تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا في هذا النزاع. نود أن نطرح عليكم 10 نقاط تقوم عليها مبادرتنا".



وأضاف: إحدى النقاط تؤكد أن جميع أطراف النزاع يحق لهم الحصول على ضمانات أمنية. والنقطة الرابعة تتعلق باعتراف واضعي خطة التسوية بسيادة جميع الأطراف المنخرطة في النزاع، فيما تشير النقطة السادسة إلى "حرية حركة الحبوب عبر البحر الأسود بحيث تتم إزالة كافة العوائق عن طريقها"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وشدد رئيس جنوب إفريقيا على أن "النقطة الثامنة تتعلق بإطلاق سراح أسرى الحرب من الجانبين"، مشيرا إلى "قضية الأطفال الذين أصبحوا رهائن هذا النزاع، والذين يتعين عودتهم لمنازلهم".



أما النقطة التاسعة، فأشار رامافوزا إلى أنها تتعلق بإعادة إعمار ما دمره النزاع.