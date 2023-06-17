الشرطة الإسبانية تضبط سائحا ألمانيا على متن طائرة قبل دقائق من إقلاعها

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صعدت الشرطة الإسبانية في جزيرة مايوركا الإسبانية على متن طائرة كان تم منحها الإذن بالإقلاع واستعدت للمغادرة إلى ألمانيا، وألقت القبض على سائح ألماني، 20 عاما، على خلفية مزاعم بأنه ضرب امرأة وأصابها إصابات بالغة ، حسبما ذكرت الشرطة اليوم السبت.

وذكرت تقارير أن الرجل كان يعبث بسيارة المرأة يوم الأربعاء الماضي عندما تصدت له.

ويزعم أنه تعدى عليها بالضرب. وأصيبت بجرح في رأسها وانكسر أنفها وسقطت مغشيا عليها، وتم نقلها إلى المستشفى.

وكان السائح الألماني يعتزم مغادرة الجزيرة السياحية اليوم السبت، وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية، لكنه قدم سفره إلى يوم الخميس.

وتمكن رجال الشرطة من دخول الطائرة في الدقيقة الأخيرة والقبض عليه، بحسب بيان للشرطة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المشتبه به تم الإفراج عنه بكفالة قيمتها 5000 يورو (5483 دولارا) وتم السماح له بالعودة إلى ألمانيا.

ويواجه قضية جنائية في إسبانيا بتهمة الاعتداء.