رئيس السنغال: نريد أن تقدم مبادراتنا الإفريقية حلا سلميا للأزمة الأوكرانية

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شدد الرئيس السنغالي ماكي سال، على أهمية استمرار الحوار بين روسيا وأوكرانيا لحل المشكلات الإنسانية، وتبادل الأسرى بين الجانبين.

وأعرب خلال كلمة على هامش استقبال الرئيس الروسي لوفد المبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، مساء السبت، عن أمنياته في تقديم المبادرة الإفريقية حل سلمي للأزمة.

وقال إن «العلاقات الروسية الإفريقية جيدة وتتحسن»، مضيفًا: «نقترب من المشاركة في القمة بين روسيا والدول الإفريقية، وأغتنم الفرصة لشكركم على الاستقبال والفرصة للقاء».

ولفت إلى أنه أجرى زيارة لروسيا كرئيس للاتحاد الإفريقي، منذ فترة وجيزة، وقدم رسالة السلام بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية وأزمة روسيا.

وأشار إلى أن «الجانب الروسي أبدى رغبة في رفع الحصار عن تصدير الحبوب، وتم التوصل إلى اتفاق فعلي بفضل تركيا والأمم المتحدة».

وأضاف: «اليوم نلتقي في إطار مهمة جديدة للوساطة، وفي تلك الظروف نريد أن نقدم نوايانا ونحدد ظروفًا لاستعادة الثقة وإجراء الحوار بين طرفي النزاع».