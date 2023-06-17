وفاة دانيال إلسبرج مسرب وثائق البنتاجون عن عمر 92 عاما

توفي المحلل العسكري الأمريكي دانيال إلسبرج، الذي سرّب ما سميت بوثائق وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في أوائل سبعينيات القرن الماضي، عن عمر 92 عاما، حسبما ذكرت عائلته، في بيان لها.

وكانت تسريات إلسبرج، قد شملت الإعلان عن خطط الحكومة الأمريكية السرية بشأن حرب فيتنام، وتم اتهامه بالتجسس والحكم عليه بـالسجن لمدة 115 عاما.

وانتهت محاكمته في عام 1973 عندما تم إسقاط كل التهم التي وجهت إليه. وحصل على العديد من الجوائز بسبب تسريباته.

وكان إلسبرج المحلل العسكري والكاتب والناشط في مجال السلام، قد أبلغ أصدقاءه وأنصاره في مارس الماضي إنه مصاب بسرطان البنكرياس وأنه رفض العلاج الكيميائي.

وقالت عائلته إن إلسبرج توفي صباح الجمعة، محاطا بعائلته في كاليفورنيا.