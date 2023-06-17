بلجيكا بصدد إرسال دبابات من طراز ليوبارد 2 وناقلات جند مدرعة إلى أوكرانيا

أعلنت وزيرة الدفاع البلجيكية لوديفين ديدوندر، أن بلادها بصدد إرسال 4 دبابات من طراز "ليوبارد 2" وناقلات جند مدرعة من طراز "M113" إلى أوكرانيا في حزمة المساعدة الأمنية الجديدة.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية صدرت عن ديدوندر، ونقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية صباح اليوم السبت، منوهة بأن الحكومة البلجيكية وافقت أمس على إرسال الحزمة الـ 15 من المساعدات الأمنية لأوكرانيا بقيمة 11 مليون يورو.

وقالت ديدوندر إنه سيتم استخدام هذه الأموال لإرسال ناقلات جند مدرعة مجنزرة M113 إلى أوكرانيا، والتي أوقف الجيش البلجيكي تشغيلها منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن قبل إرسالها إلى كييف، سيتم عمل الصيانة اللازمة لتشغيلها، من دون أن تحدد عدد الوحدات التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا.

وأكدت أن المساعدة الأمنية البلجيكية إلى أوكرانيا تتم في إطار التنسيق بين الدول الأعضاء في حلف "الناتو"، والتي تعد جزءًا من مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية وتفي بطلبات محددة من أوكرانيا.

وأوضحت وزيرة الدفاع البلجيكية - في ختام تصريحاتها - أن دعم أوكرانيا ليس منافسة بين الدول الشريكة، ولكنه نتيجة لنهج منسق يهدف إلى تلبية الاحتياجات على الأرض بأكبر قدر ممكن من الفعالية.

وكانت بروكسل أعلنت في 9 يونيو الجاري عن نقل دفعة من قذائف المدفعية 105 ملم بقيمة 32.4 مليون يورو إلى أوكرانيا، ومع الأخذ في الاعتبار هذا التسليم، فإن المبلغ الإجمالي للمساعدة الأمنية البلجيكية لأوكرانيا سيصل إلى 306 ملايين يورو.