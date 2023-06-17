سفير الهند لدى أمريكا: مودي وبايدن يناقشان 5 مجالات حيوية الأسبوع المقبل

ذكر السفير الهندي لدى أمريكا، تارانجيت سينج ساندو، أنه من المتوقع أن يتناول رئيس الوزارء الهندي، ناريندرا مودي والرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال محادثاتهما الأسبوع المقبل، خمسة مجالات واسعة، ذات أهمية وهي الرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والتعليم والدفاع، والتي ستنعكس في البيان المشترك.



وجاءت تصريحات السفير الهندي، قبل أقل من أسبوع من الزيارة الرسمية التاريخية، لرئيس وزراء الهند إلى أمريكا، طبقا لما ذكرته وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم السبت.



ومن المقرر أن يصل مودي إلى نيويورك في 20 يونيو وسيترأس الاحتفالات بالعيد الدولي التاسع لليوجا في مقر الأمم المتحدة في 21 يونيو.



وكان دبلوماسي أمريكي بارز من أصل هندي قد ذكر يوم الثلاثاء الماضي أن زيارة مودي إلى الولايات المتحدة تتعلق بإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين أكبر ديمقراطيتين في العالم للعقدين المقبلين.



وقال ريتشارد فيرما، نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد إن الزيارة جاءت "في توقيت مثالي".



وأضاف "هناك الكثير من الأسباب، التي تجعل هذه الزيارة منطقية للغاية، في الوقت الحالي، نظرا لأنها تتعلق ببناء وإضفاء الطابع المؤسسي لتعاوننا خلال العقدين المقبلين، وخلال الأعوام العشرة المقبلة أو نحو ذلك. هذا بالضبط ما أراد الرئيس القيام به؛ لهذا السبب، أعطى الأولوية لتلك الزيارة".



وتستمر زيارة مودي لأمريكا أربعة أيام.