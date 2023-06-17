تشيلي تهزم الدومينيكان بخماسية نظيفة في مباراة ودية

حقق منتخب تشيلي انتصارا كبيرا وتغلب على ضيفه منتخب الدومينيكان 5 / صفر في مباراة ودية التي جمعت بينهما مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش).

وسجل بنجامين بريريتون ثلاثية (هاتريك) لمنتخب تشيلي في الدقائق 11 و17 و25 .

وبعدها أضاف زميله برونو بارتيشيوتو الهدفين الرابع والخامس للفريق في الدقيقتين 45 من ضربة جزاء و58 .

وأقيمت عدة مباريات دولية ودية مساء أمس الجمعة من بينها المباريات التي شهدت فوز كولومبيا على العراق 1 / صفر و بولندا على ألمانيا 1 / صفر، و صربيا على الأردن 3 / 2 والسويد على نيوزيلندا 4 / 1 .