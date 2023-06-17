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مقتل عنصرين بالحرس الثوري الإيراني في اشتباك مع مسلحين

د ب أ
نشر في: السبت 17 يونيو 2023 - 1:04 م | آخر تحديث: السبت 17 يونيو 2023 - 1:04 م

أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم السبت، مقتل اثنين من عناصره خلال اشتباك مع مسلحين أمس الجمعة.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإٍسلامية "إرنا"، بأن اشتباكا بين قوات الحرس الثوري الإيراني ومسلحين وقع في منطقة مريوان بمحافظة كردستان غربي البلاد ليلة أمس الجمعة.

وأضافت أن الاشتباك أسفر عن مقتل عنصر بالحرس الثوري، دون مزيد من التفاصيل.

ومحافظة كردستان لديها أكثر من 260 كيلومترًا من الحدود المشتركة مع شمال العراق.

من جهة أخرى ،ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، أنه سبق هذا الاشتباك، مقتل عنصر من الحرس الثوري في تبادل إطلاق النار مع مسلحين وقع في جنوب شرقي إيران.

ولفت إلى اعتقال 6 أشخاص مرتبطين بهؤلاء المسلحين وضبط عدد من الأسلحة والذخائر.

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