إبراهيم عيسى يطالب ببيع المؤسسات الصحفية الحكومية: بشرط عدم تغيير نشاطها

طالب الإعلامي إبراهيم عيسى، ببيع المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، قائلا: إنه من الممكن وضع أحد الشروط في عقود البيع تلزمهم بعدم تغير نشاط الشركة أو المؤسسة فيما يخص الصحافة والطباعة والنشر.

وأضاف خلال برنامجه «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن المؤسسات الصحفية أصبحت تغير من فكرها لتصرف على نفسها.

وأشار إلى أنّ هذه المؤسسات تعمل على بيع أو تأجير جزء من مبانيها من أجل توفر أموالها، مشددًا على أن هذه المؤسسات دائمًا ما تكون خاسرة.

وتابع: «الصحافة غائبة في مصر وقديمة قدم تاريخي في عالم الصحافة»، منوهًا بأن الصوت المعارض ظهر في الحوار الوطني، وكان هناك تواصل مع كافة التيارات بعد أن كانت الدولة صوت واحد.