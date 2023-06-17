قال الدكتور حسين أباظة، مستشار وزارة التخطيط وخبير التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، إن العالم بأسره لديه اتفاقيات بشأن البيئة ولدينا تحديات كبيرة بسبب الأزمات الحالية بما فيها الأزمة الروسية - الأوكرانية، لافتا إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة تحدي من أجل البقاء، ولا بد من نظام حوكمة وشفافية ومشاركة مجتمعية لمحاربة الفساد.

جاء ذلك في اليوم العالمي بالبيئة وانطلاق مؤسسة تأثير للعمل البيئي في مصر، بحضور خبراء البيئة والمناخ، على المستوى المحلي والدولي.

وأوضح أباظة، أنه لا بد من إعداد سياسات وتشريعات وقوانين تدعم التوجه من أجل تحسين جودة الحياة من خلال المشاركة الفعالة، مضيفا أنه لا بد من دراسة كيفية استثمار الثقافة والتراث في دعم البيئة، خاصة وأن مصر لديها تراثا غاليا له بعد اقتصادي مهم، إضافة لدراسة تأثير المشاركة على الاستدامة والانفاقات التي تقرها الدولة، مشيرا إلى أن الاعتماد على الموارد المحلية والعنصر البشري مهم في تحقيق الاستثمار.

وقالت الدكتور هالة يسرى، رئيس لجنة التسيير الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة، إن اسم تأثير الذي اتخذته المؤسسة يعني الاستمرارية، وهو أفضل اسم تم اختياره تعبيرا عن الجهود المتوقعة في دعم الأنشطة البيئية من خلال المجتمع المدني.

ولفتت إلى أن المجتمع المدني عليه مسئولية كبيرة على مستوى الوطن، وقبل قمة المناخ السابقة تم تنفيذ العديد من الأنشطة على مستوى الجمهورية، بدعم من الدكتور محمود محيي الدين، مضيفة أن الدبلوماسية المصرية نجحت في وضع قائمة الخسائر والأضرار على أجندة قمة المناخ، وأنجزت كدولة منظمة أفضل إنجاز.

وأشارت إلى أنه يجب على المؤسسات المحلية أن تسعى للتسجيل في الأمم المتحدة من خلال الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، مؤكدة أن العمل دون بحث علمي لا قيمة له ولا بد من التخطيط والتركيز أثناء وضع الخطط وتنفيذها.

وقالت ريهام حلمي، مدير تنفيذي لمؤسسة امبروكس، إن إدارة المخلفات لها أهمية كبيرة في مواجهة الأزمات العالمية المؤثرة على الاقتصاد، لافتة إلى أن مصر من الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية بشكل أساسي، بالإضافة لأهمية التعليم والوعي في بناء ثقافة الجمهور وتعديل سلوكياته، وتطوير النظم البيئية والاقتصادية لمواجهة التغيرات الحالية.

وأكدت أن العديد من المؤسسات حريصة على اختيار الشباب المشاركين في coy17، وأن يكون معظم الحضور من صعيد مصر والمحافظات البعيدة عن العاصمة.

ومن جانبه، قال الدكتور ولاء جاد الله، المدير التنفيذي لوحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن الاتفاقيات الدولية ألزمت مختلف دول العالم بتمكين الشعوب من الوصول لحقوقها في البنية الأساسية والغذاء والصحة، لافتا إلى أنه في الـ20 عاما الماضية تضمنت وثائق حقوق الإنسان دعم الإنسان في الحصول على حقوقه الأساسية في الحياة الكريمة، وأيضا الحقوق البيئية للإنسان.

وأوضح أن الوثائق الدولية أكدت دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان البيئية، باعتبار البيئة واحدة من أهم مستهدفات المجتمع الدولي حاليا في ظل الأزمات الراهنة.

وأشار الدكتور أحمد فاروق، مستشار بريطانيا في القاهرة للقطاعات الصناعية، إلى أن البرلمان البريطاني وافق على مشروع قانون للوصول العام المقبل إلى صفر انبعاثات كربونية في المملكة.

وأردف أن مصر تتعاون مع المملكة من خلال زيارة وزيري المالية والبترول المصريين والاتفاق مع العديد من الشركات في مجال تجارة النفايات.

وأشار إلى أن المملكة تعزز من الاقتصاد الأخضر وتنمية، وهناك شركات إنجليزية تعمل داخل مصر في ملف البيئة ولديها مشروعات قوية قائمة بالفعل، منوها إلى أننا لدينا استثمارات في مصر بأكثر من 20 مليار دولار، والعلاقة الاقتصادية بين البلدين وصلت إلى مليارات الجنيهات الاسترلينية، والصادرات الإنجليزية وصلت لـ2.5 مليار، ووارد مصري 2.2 مليار.