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طرح برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «dmc»، مبادرة لتوفير فستان زفاف وسواريه من الفنانات إلى الفتيات والسيدات غير القادرات.

وقالت الصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك، في تدوينة نُشرت ظهر اليوم السبت، إن الحملة ستُنظم يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك عبر توفير فستان زفاف وسواريه مجانًا لغير القادرات.

وأطلق البرنامج، اسم «من دولابي»، التي تتبرع فيها النجمات والمشاهير بفساتين زفاف وسواريه لمساعدة غير القادرات.

وحثت الصفحة الرسمية، الفتيات والسيدات غير القادرات بأن يتواصلن مع القناة، وتقديم طلب الحصول على فستان.