 إليسا تتألق في الإسكندرية بحفل جماهيري كامل العدد - بوابة الشروق
السبت 17 يونيو 2023 4:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يحسم اللقب الإفريقي في كازابلانكا؟
النتـائـج تصويت

إليسا تتألق في الإسكندرية بحفل جماهيري كامل العدد

إليسا في موسم الرياض
إليسا في موسم الرياض
حسام جودة
نشر في: السبت 17 يونيو 2023 - 3:33 ص | آخر تحديث: السبت 17 يونيو 2023 - 3:33 ص

أحيت المطربة اللبنانية إليسا، حفلا غنائيا ضخما في الإسكندرية، وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وشدت إليسا بمجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها «في أول الحكايات، عايشالك، هنغني كمان وكمان، من أول دقيقة، أواخر الشتاء، لو تعرفوا، بستناك، عبالي حبيبي»، وغيرها من الأغنيات في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

وأحيت إليسا حفلًا مؤخرًا على مسرح بنش مارك يوم الخميس 18 مايو الماضي، برفقة الفنان آدم، واختتمت مهرجان صيف الكويت برفقة الفنانة السورية أصالة، يوم السبت الموافق 13 مايو الماضي، على مسرح آرينا الكويت.

كما تستعد لإحياء حفل مع الفنان اللبناني راغب علامة، يوم الجمعة الموافق 30 يونيو الجاري، في لبنان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك