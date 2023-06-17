إليسا تتألق في الإسكندرية بحفل جماهيري كامل العدد

أحيت المطربة اللبنانية إليسا، حفلا غنائيا ضخما في الإسكندرية، وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وشدت إليسا بمجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها «في أول الحكايات، عايشالك، هنغني كمان وكمان، من أول دقيقة، أواخر الشتاء، لو تعرفوا، بستناك، عبالي حبيبي»، وغيرها من الأغنيات في أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

وأحيت إليسا حفلًا مؤخرًا على مسرح بنش مارك يوم الخميس 18 مايو الماضي، برفقة الفنان آدم، واختتمت مهرجان صيف الكويت برفقة الفنانة السورية أصالة، يوم السبت الموافق 13 مايو الماضي، على مسرح آرينا الكويت.

كما تستعد لإحياء حفل مع الفنان اللبناني راغب علامة، يوم الجمعة الموافق 30 يونيو الجاري، في لبنان.