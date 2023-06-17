رئيس وزراء العراق: الصحافة العراقية نجحت في مواجهة محاولات تعطيل عناصر الإبداع فيها

• الرئيس العراقي: الصحافة العراقية تقوم بدور كبير في تحقيق الأمن والاستقرار بربوع العراق وتنوير الرأي العام

• نقيب الصحفيين العراقيين: الصحفيون العراقيون لهم دور كبير في إعداد مستقبل أفضل للأجيال القادمة

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن الصحافة العراقية شاهدة على التحولات السياسية والثقافية والاجتماعية التي شهدها العراق وقامت بالتأريخ لكل هذه الأحداث وتدون الآن للإنجازات التي تتحقق على أرض العراق.

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء العراقي بمناسبة الاحتفال بعيد الصحافة العراقية الـ154.

وشهد الحفل وفد إعلامي وصحفي مصري برئاسة كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعدد من رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية والخاصة ووفد من نقابة الصحفيين.. فضلا عن مشاركة وفد من وزراء الإعلام والثقافة العرب وكبار الصحفيين من الأقطار العربية وأعضاء المكتب الدائم للأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب الذي سيبدأ أعماله خلال الساعات القليلة المقبلة في بغداد.

وأشار السوداني إلى نجاح الصحافة العراقية في مواجهة كل المحاولات لتعطيل عناصر الإبداع فيها وتجاوزت كل المحن، ونجحت في التعبير عن هموم الناس، وتطلعاتهم.. مشيدا بالتضحيات التي قدمها الصحفيون في دفاعهم عن وطنهم بكل تفان وإخلاص حتى سقط منهم عدد كبير من الشهداء في مواجهة الإرهاب والفتن الطائفية، وقاموا ببث روح الوحدة والإخاء بين شعبهم.

وذكر أن الصحافة شريك أساسي في العديد من الملفات التي تحتاج لمتابعة، وأخصها محاربة الفساد، وإلقاء الضوء على السلبيات بغية معالجتها.

ولفت إلى حرص الحكومة الآن أكثر من أي وقت مضى على التسريع بإصدار قانون حرية الحصول على المعلومات، مؤكدا أهمية أن تؤدي الصحافة دورها بكل مهنية من خلال الحرية المسؤولة بعيدا عن دعاوى نشر الفوضى باسم الحرية، وأن تنقل الوجه الإيجابي المشرق للعراق.

من جهته، أعرب الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد عن تقديره البالغ للدور الذي تقوم به الصحافة العراقية في العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع العراق وتنوير الرأي العام وتبصيره بحقائق الأمور والدفاع عن مصالح الشعب ومكتسباته.

جاء ذلك في كلمة الرئيس العراقي التي ألقاها نيابة عنه ممثله عدنان إبراهيم محمد.

وأكد الرئيس العراقي أن الصحفيين العراقيين لم يدخروا جهدا في الدفاع عن وطنهم حتى سقط منهم العديد من الشهداء خلال تصديهم للإرهاب ومواجهة كافة أشكال التمييز والتطرف والفكر المنحرف.

وأشار إلى أن الصحفيين العراقيين لم يألوا جهدا في العمل على تحقيق التعايش السلمي في المجتمع والمساهمة بدورهم المهني في إعلاء الديمقراطية.

من جهته.. أشاد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب بالدور الذي يقوم به الصحفيون العراقيون في نشر الحقائق والمعلومات والدفاع عن وطنهم والمساهمة في كل ما من شأنه الدفع به قدما إلى الأمام، مستعرضا دور الصحفيين المشهود في العراق في مواجهة الإرهاب والتطرف والعنف بكل قوة وشجاعة حتى سقط منهم العديد من الشهداء.

وقال اللامي - في كلمته خلال الاحتفال بعيد الصحافة العراقية ال 154 - إن ما قام به الإعلام العراقي من نقل للصورة الحقيقة لما يشهده العراق من أمن وسلامة واستقرار كان باعثا على الدفع قدما بمسيرة التنمية والبناء وجذب الاستثمارات إلى العراق وزيادة زيارات الوفود له.

وأضاف أن العراق لا يوجد فيه سجين رأي واحد في قضايا نشر، مشيدا بدور الصحفيين في الدفاع عن وطنهم ومساندتهم له في قضاياه ومواجهتهم للعنف والإرهاب.

وتابع أن الصحفيين العراقيين لهم دور كبير الآن في إعداد مستقبل أفضل للأجيال القادمة عبر المساهمة في مسيرة البناء ومواجهة الفساد والتعبير عن آمال وطموحات الشعب العراقي.

وكرّم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني - في ختام الاحتفال - أسر شهداء الصحافة بمنحهم دروعا بهذه المناسبة.