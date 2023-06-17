الجيش البريطاني يبحث استبدال تسميات الرتب العسكرية الذكورية مراعاة لمشاعر المتحوّلين

ذكرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن الجيش البريطاني يبحث استبدال تسميات بعض الرتب العسكرية من قبيل "القناص والحرس" بسمات "محايدة جنسيا"، مراعاة لمشاعر المثليين والمتحولين من العسكريين.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى جعل الجيش البريطاني أكثر شمولا، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وبحسب الصحيفة "يمكن للجنرال باتريك ساندرز، رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش البريطاني، إلغاء موروث التقاليد العسكرية الذي تقيد به الجيش البريطاني لقرون لجعله أكثر شمولا".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء جاء عقب تقديم بعض المجندات البريطانيات لمجموعة شكاوي لساندرز، ادعين فيها أنهم يشعرن بـ "الإهانة" بسبب الرتب "الذكورية" التي يقلدن بها.

وفي ذات الوقت عارضت الكثير من المجندات الأخريات في الجيش البريطاني هذا المخطط، وقالت إحداهن لساندرز: "لا تجرؤ على سلبي رتبتي كقناص، فأنا فخورة بها".

وفي ذات السياق أعرب مجند بريطاني آخر عن استيائه من هذا القرار موضحا أنه متعلق بالحرب الثقافية الدائرة حول العالم، ووصف القرار بـ "الهراء".

ونوهت الصحيفة إلى أنه سيتم اتخذا القرار النهائي في المستقبل القريب، مشيرة إلى أنه في العام الماضي ألغى سلاح الجو البريطاني مصطلح "طيار" واستبدلها بـ "متخصص طيران".