موسكو: تحديد «المنطقة العازلة» يتوقف على أنواع الأسلحة التي تمتلكها أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم السبت، أن تحديد مدى "المنطقة العازلة" في أوكرانيا يعتمد على أنواع الأسلحة التي تمتلكها كييف، ذاكرا أنه كلما زادت الخصائص التكتيكية والفنية للأسلحة في أوكرانيا يجب أن تكون هذه المسافة أكبر.

وقال بيسكوف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن الهدف الرئيسي من إنشاء المنطقة العازلة في أوكرانيا يتمثل في عدم السماح للقوات الأوكرانية بالوصول إلى المواطنين الروس بهذه الأسلحة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح مؤخرا بأن موسكو تفكر في إنشاء "منطقة عازلة"على أراضي أوكرانيا، في حال استمر قصف المناطق الروسية.