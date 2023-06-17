تايوان تتوقع أن تغطي خدمة الأقمار الاصطناعية لشركة «ون ويب» الجزيرة بأكملها

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توقعت وزيرة الشئون الرقمية بتايوان، أودري تانج أن تغطي خدمة الأقمار الاصطناعية، التى توفرها شركة الاتصالات "ون ويب"، الجزيرة بأكملها، بحلول نهاية هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية عن تانج قولها إن توسيع نطاق الخدمة، سيقدم المزيد من الخيارات للأقمار الاصطناعية ، ذات المدار الأرضي المنخفض، إلى تايوان، حسب التقرير، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وقالت تانج لوكالة الأنباء التايوانية إن خدمات "ون ويب" التي تدعمها حكومة المملكة المتحدة، متاحة حاليا فقط، في الجزء الشمالي من الجزيرة.

وأضافت الوزيرة أن شركة "ون ويب"، "مستعدة للغاية" للعمل مع تايوان لدعم البنية التحتية للاتصالات بالجزيرة.

وتدعو خطة التعامل مع الكوارث في الجزيرة إلى إقامة 700 جهاز استقبال للأقمار الاصطناعية، بمختلف أنحاء تايوان.