وزير الدفاع الروسي يطالب بمزيد من الدبابات من صناعة بلاده

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم السبت، بمزيد من الدبابات من الصناعات الدفاعية في بلاده، للحرب ضد أوكرانيا.

وخلال زيارة إلى مصنع في مدينة أومسك السيبيرية، أصر شويجو على "الالتزام الصارم بالجدول الزمني لتنفيذ أالطلب الدفاعى الحكومى "، حسبما أعلنت الوزارة.

وقال مكتب شويجو "إنه حدد مهمة زيادة توسيع القدرات الإنتاجية للدبابات وأنظمة قواذف اللهب الثقيلة".

وشنت روسيا غزوا واسع النطاق لأوكرانيا منذ ما يقرب من 16 شهرا وعانت بالفعل من نكسات عسكرية متعددة.

وأشار مراقبون دوليون مرارا إلى مشاكل المعدات الروسية.

وفي الآونة الأخيرة، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الجيش الروسي يفتقر حاليا إلى الأسلحة الحديثة، وفي الوقت نفسه ، قال إن صناعة الأسلحة ستعالج هذه المشكلة "بلا شك".