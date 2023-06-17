مجلس السيادة: انهيار السودان يحوله إلى ملاذ للاتجار بالمخدرات والبشر

قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة، إن الجيش السوداني يتعامل مع مبادرات التهدئة لكنه لن يقبل باحتلال البلاد.

وأضاف خلال جلسة نقاشية بالمركز المصري للفكر والدراسات، اليوم السبت، أنه لابد من العمل على إنهاء الحرب لكن بشرط أن يكون للسودان جيش واحد فقط يدافع عنه.

وأشار إلى أن انهيار السودان يعني انهيار القرن الإفريقي بشكل كامل، ويحوله إلى مناطق غير آمنة وتكون ملاذًا آمنًا لتجارة المخدرات والاتجار بالبشر.

وأكد أن القيادة السودانية تحاول أثناء الحرب، التعامل مع الأزمات الإنسانية التي يتعرض لها السودانيون، في ظل العنف غير المبرر الذي يتعرض له الأطفال والنساء.