بلينكن يدعم جهود سول في السعي لإقامة علاقات ناضجة مع الصين

أعرب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، خلال محادثات هاتفية مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين اليوم السبت، عن دعمه لجهود سول لتطوير علاقات صحية وناضجة، مع الصين، على أساس الاحترام المتبادل.

ووفق ما ذكرته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، استعرض الوزيران العلاقات الثنائية وعلاقات كوريا الجنوبية وأمريكا على التوالي، مع الصين بالإضافة إلى كوريا الشمالية وشؤون إقليمية وعالمية أخرى، طبقا لما أوردته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وأعرب بارك، عن دعمه لجهود أمريكا لإدارة علاقاتها مع الصين بشكل مسؤول في ظل ظروف صعبة.

وتحدث بارك، عن موقف سول، من علاقاتها مع الصين، فيما يبدو أنه إشارة إلى التصريحات المثيرة للجدل الأخيرة للسفير الصيني، شينج هاي مينج، التي انتقد فيها السياسة الخارجية الكورية الجنوبية.

وذكر بلينكن، الذي يزور الصين، نهاية هذا الأسبوع، وهي أول زيارة لوزير خارجية أمريكي، منذ خمس سنوات أنه سيطلع سول قريبا على نتائج زيارته لبكين.

وأدان الدبلوماسيان، الاستفزازات المتكررة الكورية الشمالية واتفقا على أن نزع الأسلحة النووية، يصب في المصلحة المشتركة للمجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك الصين.

وكانت العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال سنوات، بعدما قال السفير الصيني شينج هاي مينج في اجتماع الأسبوع الماضي مع لي جاي ميونج، زعيم حزب المعارضة الرئيسي الكوري الجنوبي، إن تبني سول السياسات الموالية للولايات المتحدة يمكن أن يجلب ضررا.

واحتجت كوريا الجنوبية، قائلة إن لغة شينج غير مقبولة وتعد تدخلا في سياساتها الداخلية .