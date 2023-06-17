بني سويف: إزالة 375 تعديا ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتهاء المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة، الخميس الماضي، والتي كانت بدأت 27 مايو 2023، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة؛ للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وإزالة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات "على مدار تلك المرحلة"، بلغ 375 حالة منها: (207 حالات على مساحة 48 ألفا و888 مترا + 168 حالة على 5 أفدنة، و4 قرارايط)، وخلال المرحلة الأولى، جرى إزالة 402 حالة، في الفترة من 29 أبريل إلى 19 مايو إلى 402 حالة؛ ليصل إجمالي ما تم تنفيذه خلال المرحلتين إلى 777 حالة.

وأكد المحافظ، استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية؛ لاستئناف العمل في المرحلة الثالثة لإزالة التعديات، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد والتعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري، وعدم التوقف أثناء الفترات الفاصلة بين كل مرحلة، والتي تليها ضمن موجات الإزالة، وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الـ21 من من حملات الإزالة، بدأت بالمرحلة الأولى، وجرى تنفيذها في الفترة من 19 أبريل الماضي حتى 19 مايو 2023، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو الشهر الجاري، وستختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 24 يونيو الجاري إلى 14 يوليو الشهر المقبل.