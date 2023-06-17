قالت الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تعليقا على ظاهرة تزايد معدلات هجرة الأطباء من مصر، إن مشكلة تدني الأجور لم تعد السبب الرئيسي للهجرة، مؤكدة أن بيئة العمل الآمنة؛ غير جاذبة تمامًا لمقدمي الخدمة في المستشفيات الحكومية، حسب تعبيرها.

وتابعت خلال لقاء لبرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد على خير، عبر شاشة قناة «المحور» مساء الجمعة: «أنا أشعر بعدم الأمان أثناء عملي، لأنه يتم معاملتي بقانون العقوبات لو حصل خطأ ما من الطبيب أو فريق التمريض –وهو أمر وارد في العمليات- عندما يعاقب الطبيب؛ فإنه يحاكم بقانون العقوبات».

وشددت على ضرورة تشريع قانون يعي جيدًا مخاطر المهنة، ويمنع حالات التعدي على الأطباء والمنشآت الطبية معقبة: «أحيانا يحدث مضاعفات لبعض العمليات تنص عليها المراجع الطبية، لكن المواطن لا يستوعب هذا».

وأشارت إلى إحاله مجلس النواب مشروع قانون المسئولية الطبية إلى وزارة العدل لمناقشته، موضحة أن إصدار القانون يتطلب توافق مجتمعي ومؤسسي كامل بين النقابات ووزارة العدل، مشيرة إلى تولي رئيس مجلس الوزراء؛ لجنة المسئولية الطبية، وفقا لمشروع القانون.

وأوضحت أن قانون المسئولية الطبية؛ يمس المجتمع بشكل كامل حيث يعد الفيصل بين مستقبلي الخدمة من المواطنين ومقدمي الخدمة من القطاع الصحي، مشيرة إلى مناقشة مجلس النواب العديد من الأطروحات؛ من أجل التوصل إلى مشروع القانون في صيغته النهاية.