توجيه اتهامات لطالب بريطاني بارتكاب جريمة قتل في نوتنجهام

وُجهت إلى طالب جامعي سابق في بريطانيا يوم الجمعة، ثلاث تهم بالقتل بعد العثور على اثنين من الرياضيين الموهوبين وحارس مدرسة مقتولين طعنا في شوارع مدينة نوتنجهام.

ووفقا لوكالة «بي إيه ميديا» البريطانية للأنباء، قالت شرطة نوتنجهامشاير، إن فالدو كالوكان - البالغ 31 عاما - متهم أيضا بثلاث تهم بمحاولة القتل، بعد قيادة شاحنة صغيرة نحو المارة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي بحسب ما تردد.

وعُثر على كل من طالبي السنة الأولى بجامعة نوتنجهام، جريس أومالي كومار، وبرنابي ويبر، وكلاهما في التاسعة عشرة من عمرهما، وقُتلا بسكين على طريق إلكستون عند حوالي الساعة الرابعة صباحا (بالتوقيت المحلي) من صباح ذلك اليوم.

وعُثر بعد ذلك على الحارس إيان كوتس «65 عاما» ميتا في طريق ماجدالا، بعدما سُرقت شاحنته الصغيرة بحسب ما تردد.

ويُتهم كالوكان بقيادة الشاحنة صوب المشاة في شارع ميلتون، وهو الحادث الذي أدى إلى نقل شخص إلى المستشفى في حالة حرجة، وإصابة شخصين آخرين بجروح طفيفة.