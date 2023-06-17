وزير التنمية المحلية يتابع جهود 3 محافظات في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

تابع وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، جهود محافظات المنيا وكفر الشيخ وأسوان، في مواجهة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء المخالف بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

ففي المنيا، أكد أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، موضحا أنه تم إزالة 8 حالات تعد بالمركز منها حالتي بناء مخالف بدون ترخيص بمجلس قروي دروة.

وفي كفر الشيخ، أكد اللواء جمال نور الدين، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا أنه لا تهاون في مواجهة حالات التعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وحالت البناء المخالف.

أما في أسوان، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حيث تم إزالة 13 حالة تعدى بمساحة 5820 م2 بنطاق حى الصداقة الجديدة، منها 8 حالات إزالة فورية بمساحة 4540 م2، و5 حالات صادر لها قرارات إزالة بمساحة 1280 م2 .