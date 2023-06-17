بنك CIB يتيح لشركات السياحة حجز تذاكر المتاحف والأماكن الأثرية ببطاقات Visa Business Platinum

تماشيًا مع قرارات وزارة السياحة والآثار واستراتيجية الدولة للتحول نحو المدفوعات غير النقدية، CIB بيقدم بطاقاتVisa Business Platinum لشركات السياحة لحجز تذاكر المتاحف والأماكن الأثرية بكل سهولة.

وتقدم البطاقات مزايا وعروض مميزة أخرى مثل خدمة التقسيط للبطاقات الائتمانية على المشتريات حتى 24 شهر بدون فوائد لنهاية شهر يونيو 2023 والدفع عن طريق منصة CIB Business Online لتلبية جميع احتياجات الشركات على مدار الساعة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية لشراء تذاكر عدد من المواقع الأثرية والمتاحف وهي منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي والمسلة الناقصة ومعابد إدفو وفيلة وكوم أمبو وأبو سمبل والنوبة والمتحف المصري بالتحرير.

وفى سياق متصل في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل وتفعيلاً لتوجهات الدولة المصرية للتحول نحو المدفوعات غير النقدية، لاسيما بالمتاحف والمواقع الأثرية على مستوي الجمهورية، قام خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي بزيارة لمحافظة الأقصر لمتابعة تنفيذ مرحلة التحول الشامل نحو المدفوعات غير النقدية بالمواقع الأثرية والمتاحف بها.

وأوضح شريف، أن هذه المرحلة شملت تسعة مواقع أثرية بمدينة الأقصر وهي معابد الكرنك، والأقصر، وحتشبسوت، ووادي الملوك، ووادي الملكات، ومنفذي تذاكر القرنة، وطريق الكباش بالإضافة إلى متحفي الأقصر والتحنيط، حيث يتم شراء تذاكر الدخول بها باستخدام الكروت البنكية، ومنع شرائها نقديًا.

وعلى هامش تواجده بالمحافظة التقي مساعد الوزير، محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، حيث تناقشا حول مستجدات سير العمل بمنظومة الدفع غير النقدي بالمواقع الأثرية والمتاحف بالمحافظة، وحضر اللقاء آلاء سمير رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بالمجلس الأعلى للآثار، وباسم إبراهيم مدير عام إدارة تطوير الخدمات للسائحين الزائرين بوزارة السياحة والآثار، وخلال اللقاء أشاد نائب المحافظ بما تم من إلغاء كامل للسداد النقدي موضحا أن هذا هو التوجه في أغلب دول العالم حاليا.

