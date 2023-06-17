أعطت أميرة ويلز كيت ميدلتون زوجة ولى العهد البريطاني الأمير ويليام إيماءة خفية للأميرة الراحلة ديانا، خلال أول احتفال "تروبينج ذا كولور" للملك تشارلز الثالث بعد تتويجه.

وتمثل ذلك في ارتداء ميدلتون زوج من الأقراط كانت ملكا لديانا، الأمر الذي وصفته صحيفة "ذا صن" البريطانية بأنه "تكريم مؤثر" للأميرة الراحلة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ميدلتون، الأم لثلاثة أطفال والتي جلست إلى جانب الملكة القرينة كاميلا في الموكب، كان يمكن رؤيتها مرتدية زوجًا من الأقراط التي كانت ملكًا للأميرة الراحلة.

وذكرت "ذا صن" أن ولى العهد الأمير ويليام أعطى كيت قرطين بعدما تقدم لخطبتها عام 2012، إلى جانب خاتم خطوبة والدته المذهل من الياقوت.

وكان القرطان الثمينان هما المفضلان للأميرة ديانا؛ إذ تطابقا تماما مع خاتم خطوبتها.

وحصلت الأميرة ديانا على هذا الزوج الثمين عام 1981 كهدية زفاف ضمن مجموعة من المجوهرات قدمها آنذاك ولي العهد السعودي الأمير فهد بن عبدالعزيز.

وكانت الأميرة ديانا قد كتبت في "خطاب أمنيات" مرفق في وصيتها: "أود تخصيص كل مجوهراتي للحصة التي سيحتفظ بها أبنائي، حتى تتمكن زوجاتهما، في الوقت المناسب، من الحصول عليها أو استخدامها. أترك التقسيم الدقيق للمجوهرات لتقديركم".

وأشارت "ذا صن" إلى أن الأمير جورج، والأمير لويس، والأميرة شارلوت، والملكة كاميلا، كانوا جميعا مع كيت في العربة ذاتها، بينما ردد الحشد المبتهج الهتافات.

وفي غضون ذلك، ارتدى ولى العهد الأمير ويليام (40 عاما) زيه العسكري ذي اللون الأحمر، الذي ارتدى معه قبعة تقليدية، والعديد من الأوسمة المعلقة على صدره.

وكان فرس ويليام، المسمى "داربي"، هدية قدمتها شرطة الخيالة الملكية الكندية إلى جدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. كما قاد الفرس جنازة الملكة العام الماضي.

ويحتفي موكب "تروبينج ذا كولور" بعيد الميلاد الرسمي – ولكن ليس الفعلي – للملك تشارلز.

وفي حين أن عيد ميلاد تشارلز الفعلي يوم 14 نوفمبر، يتم الاحتفال بعيد الميلاد الرسمي للملك كل صيف من خلال مهرجان "تروبينج ذا كولور".

ويجرى هذا الاحتفال "الرسمي" يوم السبت الثاني من شهر يونيو، وقد بدأ هذا التقليد الملك جورج الثاني في عام 1748 لأن الطقس كان سيئًا للغاية بحيث لا يمكن إقامة موكب عيد ميلاده في التاريخ الفعلي في نوفمبر.