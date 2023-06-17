واشنطن تعاقب أوغندا على سن قانون مناهض للمثليين

أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستفرض قيودا على تأشيرات دخول الأشخاص المتهمين، بتقويض العملية الديمقراطية، في أوغندا بعد سن قانون مناهض للمثليين في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا.

ولم يذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أسماء أي أفراد مستهدفين، وفق شبكة الحرة.

وقال البيان إن الولايات المتحدة ستنظر في الإجراءات المحتملة الأخرى لتعزيز المساءلة للمسئولين الأوغنديين وغيرهم من الأفراد المسئولين عن أو المتواطئين في تقويض العملية الديمقراطية في أوغندا، أو انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك ما سماها البيان "حقوق المثليين".

ويعاقب القانون الأوغندي الجديد، الذي تم تبنيه الشهر الماضي، المثلية الجنسية، بما في ذلك عقوبة الإعدام في بعض الحالات.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أدان القانون الجديد المناهض للمثليين في أوغندا، وقال - الشهر الماضي - إن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات وستقيّم آثار القانون على جميع جوانب تعامل الولايات المتحدة مع أوغندا.

ويتم تجريم المثلية الجنسية في أكثر من 30 من أصل 54 دولة في إفريقيا.