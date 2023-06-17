 بشاربه المميز.. طفل عراقي يعيد لأذهان الجمهور شخصية النقيب تيسير فهمي - بوابة الشروق
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بشاربه المميز.. طفل عراقي يعيد لأذهان الجمهور شخصية النقيب تيسير فهمي

محمد حسين
نشر في: السبت 17 يونيو 2023 - 11:23 ص | آخر تحديث: السبت 17 يونيو 2023 - 11:24 ص

تداول المتابعون مقطع فيديو قصير على نطاق واسع، بالساعات الأخيرة، والذي كان مضمونه مشهد تعليمي بإحدى المدارس العراقية؛ حيث ابتكرت المعلمة طريقة طريفة لتعليم الأطفال درس "أفراد الأسرة" باللغة الإنجليزية.

وبشاربه الكثيف وملامحه المميزة، جذب الطفل المؤدي لدور الأب الأنظار؛ حيث ربط المعلقون بين ملامحه وتقاربها الكبير مع ملامح شخصية "النقيب تيسير فهمي" التي أداها الفنان شيكو بمسلسل "الراجل العناب" خلال موسم رمضان 2013، ولاقت نجاحا كبيرا.

وجاء هاشتاج تيسير فهمي، من بين الأكثر تداولا عبر تويتر، بتعليقات: "يعني متأكدين أن الأب مش النقيب تيسير فهمي؟، رخصتك وتعالى اللانش بوكس".

 


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