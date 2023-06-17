هروب 25 داعشيا من سجن يخضع للسيطرة التركية شمالي سوريا

فرّ سجناء متهمون بالانتماء لتنظيم «داعش»، من أحد السجون في مناطق سيطرة الجيش التركي في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، جميعهم من جنسيات عراقية وسورية وسعودية وكويتية.

وأفادت مصادر محلية في ريف الحسكة، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، بهروب 25 سجينا ينتمون لتنظيم داعش من السجن التابع لما تسمى «الشرطة العسكرية» التابعة للفصائل «التركمانية» الخاضعة للجيش التركي، في مدينة رأس العين شمالي محافظة الحسكة.

وقالت إن من بين الهاربين، عشرة عراقيين وسعودي وكويتي و13 سوريا يتحدرون من مدن شرقي سوريا، تم اعتقالهم في نهاية وبداية العام الماضي بعد حملة أمنية نفذتها الفصائل «التركمانية».

وأوضحت المصادر أنه لم يتسن حتى الآن معرفة وجهة هروبهم، وعلى الأغلب تكون باتجاه الأراضي التركية الملاصقة للمدينة.

ويأتي هروب السجناء بعد ساعات من مغادرة نحو 40 عائلة من عوائل تنظيم «داعش» الذين يحملون الجنسية العراقية بينهم نساء وأطفال، منطقة رأس العين في ريف الحسكة وتل أبيض بريف الرقة الواقعتين تحت سيطرة الجيش التركي، باتجاه داخل الأراضي التركية، عبر المعبر الحدودي في رأس العين.