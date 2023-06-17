محافظ الجيزة يتابع أعمال التغطية والتطوير بكباري الشيشيني

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التغطية والتطوير الجارية بقطاعات ترعة وطريق المريوطية بداية من تقاطعها مع شارع الملك فيصل، وحتى كوبرى المنشية.

وتابع المحافظ، أعمال التوسعة الخاصة بكوبري الشيشينى، وفلفلة، وأعمال المخطط المروري الشامل عند تقاطعها مع الطريق الدائري.

ووجه المحافظ، برفع المخلفات وناتج أعمال التطوير أولاً بأول وتوفير العدد الكافي من سيارات النقل والعمال، وتهيئة محيط الأعمال لتسهيل الحركة المرورية لمراعاة المواطنين من سكان المناطق الواقعة على جانبي المريوطية لحين بدء أعمال الرصف.

وعاين المحافظ، نموذجًا مصغرًا لإحدى ساحات الانتظار المقرر أن تتضمنها أعمال التطوير قبل التنفيذ الفعلي لها؛ لتحديد مدى ملاءمتها للأعمال والتزام الشركات المنفذة بالمواصفات المحددة.

وشدد على ضرورة الالتزام بالمساحة المخصصة لها بكل قطاع دون اقتطاع أي أجزاء من الحارات المرورية.