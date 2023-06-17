 بدء توافد كبار القراء لحضور المقرأة المسجدية المجودة بالمسجد الجامع بمدينتي - بوابة الشروق
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بدء توافد كبار القراء لحضور المقرأة المسجدية المجودة بالمسجد الجامع بمدينتي

أحمد كساب
نشر في: السبت 17 يونيو 2023 - 11:41 ص | آخر تحديث: السبت 17 يونيو 2023 - 11:41 ص

بدأ توافد كبار القراء بمقرأة كبار القراء المسجدية المجودة بالمسجد الجامع بمدينتي بالقاهرة الجديدة، من أعلام القراء القارئ الشيخ محمود الخشت، والقارئ عبد الله عزب، والقارئ عبد الناصر حرك، والقارئ الشيخ.

وستبدأ التلاوة من قول الله تعالى: ﴿✷ ‌فَمَا ‌لَكُمْ ‌فِي ‌الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ [النساء: 88].

وذكرت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتي في إطار جهود العناية بالقرآن الكريم وأهله، وفي إطار تعميم مقارئ كبار القراء بأنواعها في مختلف ربوع المحروسة.


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