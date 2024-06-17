شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، إقبالا يزيد عن 70% في ثاني أيام عيد الأضحى، خاصة الشواطئ المجانية، منها سيد درويش بالأنفوشي.

وقال الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن حالة الشواطئ مستقرة والإقبال في تزايد مستمر، حيث وصلت نسبة الإشغل حتى صباح أمس أكثر من 70%، مشيرا إلى جاهزية الشواطئ لخدمة الرواد وتوفير سبل الراحة لهم.

وأكد عبدالرازق لـ"الشروق"، توافر عمال الإنقاذ بالشواطئ والمسعفين وعمال الأبراج، مشدداً على المستأجرين بعدم السماح بنزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد سترة النجاة.

ونبه عبدالرازق، خلال حملة صباحية على المستأجرين بالالتزام بأسعار تذاكر الدخول بالشواطئ.

وأكد عبدالرازق، ضرورة وضع الشماسي بطريقة متوازية وامتلاء الصفوف الأولى أولا قبل بدء إشغال الصفوف التالية، ونظافة دورات مياه الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، ومتابعة أعمال نظافة مياه الشواطئ وإزالة أي مخلفات، وتجميع ورفع القمامة منها على مدار اليوم، وانتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافتها.