تستعد مدينة مرسى مطروح، لانطلاق الموسم الصيفي السياحي لعام 2024، بالتزامن من إجازة عيد الأضحى، حيث تستقبل ما يقرب من مليوني مصطاف وسائح خلال الموسم الصيفي.

وقال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، إن الشواطئ وكورنيش المدينة والحدائق والمتنزهات والملاهي والسيرك وسياحة اليخوت ومزارات كليوباترا وليلي مراد وجميع الخدمات الترفيهية تعد قبلة ضيوف ومصطافي المحافظة وأهالي مطروح، للاستمتاع بأجواء عيد الأضحى المبارك.

وأكد أن شواطئ مرسى مطروح تشهد إقبالا كبيراً خلال إجازة العيد، حيث بدأت شواطئ الغرام، والأبيض، والليدو، ومطروح العام، وكليوباترا، وروميل، وعجيبة، والأبيض، والفيروز، في استقبال المصطافين والزائرين لقضاء إجازة العيد على الشواطئ والتي تشهد بداية الموسم السياحي هذا العام، مع عطلة العيد .

وأوضح أن حملات النظافة العامة مستمرة في رفع القمامة والمخلفات بشكل يومي علىة فترتين "صباحية ومسائية" بالأحياء وعلى الشواطئ والكورنيش، حيث تعمل على مدار 24 الساعة لضمان ظهور المدينة بالشكل الحضاري والسياحي اللائق بها في إجازة عيد الأضحى المبارك والموسم الصيفي السياحي، مطالبا شباب مطروح، بالتعاون مع مجلس المدينة لظهور الشواطئ نظيفة أمام روادها.