أعلن نادي إشبيلية الإسباني، مساء اليوم الإثنين، رحيل سيرجيو راموس، مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكتب إشبيلية في بيان رسمي، أن راموس أبلغ مسؤولي النادي أنه لن يستمر في صفوف الفريق في الفترة المقبلة، وسيودع الجماهير في مؤتمر صحفي سيقام غدا الثلاثاء، بحضور رئيس النادي خوسيه ماريا ديل.

ولعب راموس مع إشبيلية 37 مباراة في جميع المسابقات خلال الموسم المنقضي 2023-24 وسجل 7 أهداف.

وكان راموس قد عاد إلى نادي طفولته، منذ مطلع الموسم الجاري بعد رحيله عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المفترض أن يكشف راموس عن خطوته المقبلة، سواء بالاعتزال أو خوض تجربة جديدة مع بلوغه سن الـ38 عامًا.