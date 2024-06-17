تايلاند تحاول جذب المواهب العالمية بنظام تأشيرة جديد

تهدف تايلاند وهيبقعة شهيرة منذ فترة طويلة ومحطة لمحبي الاستمتاع بالحياة والاستجمام على الشواطئ وللمسافرين من حاملي حقائب الظهر، لزيادة عدد الزوار إلى مستويات ما قبل كوفيد بتجديد النظام الحدودي.

وفي ظل القواعد الجديدة التي سوف تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من العام الجاري، سوف يحصل مواطنو 93 دولة على تأشيرة صالحة لـ60 يوما عند الوصول، بارتفاع من 57 دولة وبمضاعفة مدة التأشيرة التي تبلغ حاليا 30 يوما.

ومن المقرر أن تعرض الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا أيضا ما يطلق عليه تأشيرة "الرحالة الرقميون" أو "الموظف الحر"، لمن يريدون الانتقال إلى هناك والقيام بالعمل على خلفية من المناظر الجميلة.

والهدف، بحسب ما قالته الحكومة في بيان مؤخرا، هو "جذب المواهب العالمية". وسوف يُسمح لمقدمي الطلبات الناجحين بالعمل عن بعد على مدار إقامات لمدة 180يوما من خلال تصريح دخول متعدد لمدة خمس سنوات.

ويمكن أن يكون المستفيدون الآخرون من التأشيرة الأشخاص الضالعين في "الأنشطة الثقافية " مثل مواي تاي (كيك بوكس) والطهي ومهرجانات الموسيقى والعلاج الطبي. ولطالما كانت تايلاند مركزا للسياحة الطبية.

وقالت الحكومة التايلاندية أيضا إنها سوف تخفف متطلبات التأمين الصحي لمن لديهم تأشيرات أخرى أو تصاريح طويلة الأمد.

ودخل نحو 28 مليون زائر أجنبي تايلاند في 2023، وهو تحسن كبير مقارنة بـ5ر11 مليون في 2022، ولكن يظل أقل كثيرا من عدد الـ39 مليون الذي تحقق في 2019، وهو عدد يضع البلاد في المرتبة الخامسة عالميا بعد الولايات المتحدة وعلى قدم المساواة مع إيطاليا.