وزراء البيئة بالاتحاد الأوروبي يسعون إلى تحقيق خفض كبير في نفايات الأغذية والمنسوجات

اتفق وزراء البيئة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27، اليوم الإثنين، على ضرورة تنفيذ الاتحاد برنامج لخفض نفايات الأغذية، وغيرها من النفايات بحلول نهاية العقد الحالي.

وحدد الوزراء، خلال اجتماع في لوكسمبورج، خطوات لخفض الهدر في الأغذية في الاستهلاك وفي البيع بالتجزئة، سواء في المنازل أو المطاعم، بنسبة 30% لكل فرد بحلول عام 2030، وفقا لبيان.

واقترح الوزراء خفض نفايات الأغذية الذي يحدث أثناء الإنتاج والمعالجة بنسبة 10% بموجب التوجيه الإطاري للنفايات، الذي لا يزال يتعين الموافقة عليه من جانب المشرعين في الاتحاد الأوروبي. ووفقا للمفوضية الأوروبية، يتم إهدار 59 مليون طن من نفايات الأغذية في الاتحاد الأوروبي كل عام بما يوازي نحو 130 كيلوجرامًا للفرد الواحد، وهو ما يعادل نحو 132 مليار يورو (141 مليار دولار).

وجاءت نفايات المنسوجات أيضا على رأس جدول أعمال اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج. وترغب دول الاتحاد في المستقبل أن تتقاسم بيوت الأزياء وشركات تصنيع المنسوجات تكاليف جمع ومعالجة النفايات الناجمة عن أنشطتها.