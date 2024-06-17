وزارة المالية الفنلندية تتوقع تزايد عجر الميزانية حتى عام 2026

قالت وزارة المالية في فنلندا، إن العجز في ميزانية البلاد سيزداد سوءا حتى عام 2026، مقارنة بالتوقعات السابقة، الأمر الذي يلقي الضوء على خطر انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن المالية العامة.

وقالت الوزارة في أحدث توقعاتها اليوم الاثنين، إن العجز في المالية العامة سيرتفع إلى 7ر3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بنسبة العجز المتوقعة في شهر أبريل الماضي وكانت تبلغ 5ر3%.

ورجحت الوزارة أن يتراجع العجز إلى 1ر3% في العام المقبل، بزيادة عن الحد الإقصى في الاتحاد الأوروبي والذي يبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يتراجع إلى 6ر2% في عام 2026، مقارنة بتقديرات أولية تبلغ 8ر2 % و2ر2 % على الترتيب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة قولها "في بداية الصيف، تراجعت صورة المالية العامة إلى حد ما. وأضافت أن ضعف الاداء الاقتصادي يهدد بـ"استنزاف قدرة الحكومة على المناورة" لمنع انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن العجز المالي".