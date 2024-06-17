الكرملين: نتائج القمة السويسرية بشأن أوكرانيا تقترب من الصفر

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن قمة السلام بشأن أوكرانيا التي عقدت في سويسرا خلال عطلة نهاية الأسبوع لم تحقق أي نتائج.

وشاركت 93 دولة ومنظمة دولية في المحادثات التي جرت قرب لوسيرن بسويسرا، حيث أيدت أغلبية كبيرة الإعلان الختامي الذي أكد على سيادة أوكرانيا ضمن الحدود المعترف بها دوليا.

وأضاف بيسكوف "إذا تحدثنا عن نتائج هذا الاجتماع، فإنها تقترب بشكل طبيعي من الصفر".

وقال بيسكوف إن موسكو لم تنزعج من حقيقة أن عددا من الدول الصديقة أيدت الإعلان النهائي.

وأضاف بيسكوف "سنأخذ بالطبع في الاعتبار الموقف الذي اتخذته هذه الدول. إنه أمر مهم بالنسبة لنا. وسنواصل شرح حججنا لهم".

وأشار الإعلان الختامي إلى أن محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا، التي تحتلها روسيا، يجب أن تكون تحت السيطرة الأوكرانية.

ولم تتم دعوة روسيا لحضور القمة، ورفضت الصين الحضور. يشار إلى أن دولا كبرى، منها البرازيل والهند وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، حضرت القمة، غير أنها لم توقع على الإعلان النهائي.

وقال بيسكوف إن مقترحات بوتين للسلام لا تزال مطروحة على طاولة النقاش، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.