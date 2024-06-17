وفاة 15 شخصا على الأقل في حادث تصادم قطارين بشمال غرب الهند

لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب آخرون في حادث تصادم قطارين بولاية البنغال الغربية بشمال غرب الهند.

ونقلت وكالة برس ترست أوف إنديا للأنباء عن مسؤولين هنود قولهم إن قطار شحن اصطدم بقطار ركاب، مما أسفر عن خروج عدد من عربات قطار الركاب عن القضبان.

وجدير بالذكر أن كثير من القطارات وقضبان السكك الحديدية في الهند قديمة وبحاجة إلى إصلاح وصيانة. وتعتبر حوادث السكك الحديدية في الهند متكررة نسبيا، ووقع أسوأ هذه الحوادث عام 1981 عندما لقي 800 شخصا على الأقل حتفهم في حادث سكك حديدية.

وتضخ الحكومة الهندية استثمارات ضخمة في تحديث شبكة السكك الحديدية، بما في ذلك لشراء قطارات سريعة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن أسرة كل متوفي من ضحايا حادث اليوم الاثنين سوف تحصل على 200 ألف روبية (2400 دولار)، فيما ستحصل أسرة كل مصاب على 50 ألف روبية. ومن المعتاد أن تقدم الحكومة الهندية مثل هذه التعويضات لضحايا حوادث القطارات.