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وزير الدفاع الإيطالي: رفع تكاليف الدفاع سيكون على حساب قطاعات أخرى كالصحة أو التعليم

روما (د ب ا)
نشر في: الإثنين 17 يونيو 2024 - 3:39 م | آخر تحديث: الإثنين 17 يونيو 2024 - 3:39 م

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتّو، بشأن المساعدات المالية الجديدة المقترحة من حلف شمال الاطلسي (ناتو) لأوكرانيا، إن رفع تكاليف الدفاع سيكون على حساب قطاعات أخرى مثل الصحة أو التعليم.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم الاثنين عن كروزيتّو قوله بشأن مساعدات الناتو لاوكرانيا: "لقد اقتصرت على قول الحقيقة: إنه التزام لا تستطيع إيطاليا احترامه اليوم".

أما فيما يتعلق باعتزام سكرتير حلف شمال الأطلسي، يانس ستولتنبرج، تقديم مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 40 مليار دولار سنويا، قال كروزيتّو في مقابلة مع صحيفة "لا فيريتاه" اليوم الإثنين، إنه "من الصعب علينا حقا رفع نفقات الدفاع إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي".

وتابع: "جميع الحكومات التي سبقتنا، حتى تلك المنتمية لتيارات سياسية مختلفة تماما، التزمت بتحقيق هذا الهدف، لكنني أفضل الاعتراف بصراحة بوجود صعوبات، لأن المعايير الأوروبية تجعل من المستحيل زيادة الإنفاق دون خفض القطاعات ذات الأهمية المماثلة، كالرعاية الصحية أو التعليم".

وذكر وزير الدفاع أن "الحصة الإيطالية من المساهمة ستصل إلى ثلاثة مليارات ونصف المليار سنويا، وأنا أرفع يدي مستسلما على الفور، فهذا غير ممكن، وأفضل أن أقول ذلك مقدما، فلا يسعني تقديم التزامات لا أستطيع الوفاء بها".


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