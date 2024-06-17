جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية ومخيم عقبة جبر بالضفة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مدينة قلقيلية ومخيم عقبة جبر بالضفة الغربية المحتلة، وداهم منازل واعتدى على فلسطينيين بالضرب واعتقل سيدة على الأقل.

وقال شهود عيان لوكالة "الأناضول" للأنباء إن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة قلقيلية (شمال)، وشرعت بتفتيش منازل فلسطينية وتحطيم محتوياتها، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال اعتقل سيدة قبل انسحابه من المدينة، بعد اشتباك مسلح اندلع مع فلسطينيين.

وذكرت كتائب شهداء الأقصى، التابعة لحركة فتح، في بيان، أن مقاتليها أطلقوا النار تجاه قوات جيش الاحتلال خلال انسحابها من قلقيلية.

وفي مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا (شرق)، دهمت قوات من جيش الاحتلال منازل فلسطينية وفتشتها.

وقال شهود عيان إن القوات اعتدت بالضرب على فلسطينيين خلال اقتحام منازلهم وحققت معهم ميدانيا قبل انسحابها..

وبوتيرة يومية، يقتحم جيش الاحتلال مدنا وبلدات في الضفة الغربية لأسباب بينها البحث عمَن يسميهم "مطلوبين".