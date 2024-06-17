الأمم المتحدة: عدم توفير التعليم يكلف العالم تريليونات الدولارات

حذرت منظمة الأمم المتحدة، في تقرير جديد نشرته اليوم الإثنين، من أن استبعاد الأطفال من التعليم بالمدارس يمكن أن يكلف العالم نحو 10 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2030، إذا لم تتخذ دول العالم إجراء حاسم للتصدي لهذه المشكلة.

ويقدر التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، التكاليف المحددة التي يتكبدها الأفراد والدول والمجتمعات، مع الأخذ في الاعتبار عائدات الضرائب المفقودة وانخفاض الدخل.

ويقارن التقرير الوضع الحالي بسيناريو لا يترك فيه المدرسة مبكرا سوى عدد قليل من الأطفال أو لا يتركها أي أطفال على الإطلاق.

ووفقا لوكالة اليونسكو ومقرها باريس، يوجد حاليا نحو 128 مليون فتى و122 مليون فتاة بعيدين عن المدارس في جميع أنحاء العالم.

ولم يكتسب نحو 57% من أطفال العالم المهارات الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن أعلى التكاليف لعدم توفير التعليم المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن تكون في أفريقيا جنوب الصحراء.