مسئول بولندي: ربما ندرس خفض معدلات الفائدة خلال الربع الثاني من 2025

قال مسؤول بلجنة السياسة النقدية البولندية لوديكي كوتسكي في حوار مع صحيفة دزينيك جازيتا براونا البولندية الاقتصادية إن بولندا ربما تدرس خفض معدلات الفائدة خلال الربع الثاني من العام المقبل، في حال تم تشديد الإجراءات النقدية.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن كوتسكي قال " إذا قمنا ببعض التشديد على الجانب النقدي، لن يتعارض ذلك مع التفكير في خفض معدلات الفائدة خلال النصف الثاني من العام المقبل، ربما مطلع الربع الثاني".

وتوقع كوتسكي أن يتراوح معدل التضخم ما بين 9ر3% و 2ر4% هذا العام.

وكانت الحكومة البولندية قد توقعت نمو إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2025 بنسبة 7ر3%.