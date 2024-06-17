لاجارد: المركزي الأوروبي يراقب الأسواق

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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن المسؤولين يراقبون تطورات الأسواق المالية.

وردت لاجارد على الأسئلة عقب أسبوع من الاضطراب الذي قضى على 258 مليار دولار من القيمة السوقية للبورصة الفرنسية وتسبب في اتساع العائد على السندات الفرنسية مقارنة بالمكافئ الألماني، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت لاجارد للصحفيين اليوم الإثنين، خلال زيارة لموقع أبحاث الحوسبة الكموية في ماسي بجنوب غرب باريس "استقرار الأسعار يسير بالتوازي مع الاستقرار المالي".

وأضافت "نحن منتبهين للعمل الجيد للأسواق المالية وأعتقد أننا اليوم بأي حال نواصل الانتباه ولكن الأمر مقتصر على ذلك".

ومع بداية الأسبوع أظهرت الأسواق الفرنسية بعض علامات الاستقرار بعدما تعهدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بالعمل مع الرئيس إيمانويل ماكرون في حال اكتسحت في الانتخابات الوطنية المقبلة. ودعا رئيس البلاد إلى إجراء الانتخابات عقب هزيمة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي.