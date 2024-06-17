اليمن: نجاة قائد عسكري بارز وإصابة مسئول محلي إثر قصف حوثي في تعز

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم الإثنين، نجاة قائد عسكري بارز وإصابة مسئول محلي، إثر استهداف مدفعي للحوثيين في محافظة تعز.

وذكر محور تعز العسكري في بيان، أن "جماعة الحوثي استهدفت بقذائف الهاون معسكر المطار القديم في مدينة تعز، أثناء زيارة وكيل المحافظة لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن عبد الكريم الصبري، ورئيس أركان محور المحافظة اللواء عبد العزيز المجيدي، ومدير مديرية القاهرة سمير يحيى عبد الإله، ومدير المركز الإعلامي لمحور تعز العقيد الركن عبد الرحمن اليوسفي".

وأضاف البيان، أن القصف الحوثي "أسفر عن إصابة مدير مديرية القاهرة وأربعة جنود، ونجاة رئيس أركان محور تعز العسكري".

ونقل البيان عن القائد العسكري قوله إن "مساعي ومحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية الانقلابية لإفساد فرحة العيد ستبؤ بالفشل".

ويأتي ذلك بعد أيام فقط من فتح طريق رئيسي إلى مدينة تعز المحاصرة، للمرة الأولى منذ نحو عشر سنوات، بعد اتفاق الحكومة والحوثيين على ذلك.