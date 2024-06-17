السعودية: الحجاج يقضون يوم القرّ أول أيام التشريق

يقضي الحجاج اليوم الإثنين على صعيد منى، أول أيام التشريق الذى يسمى "يوم القرّ"، "شاكرين الله على ما أنعم عليهم من أداء مناسك الحج".

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم ، يوافق "يوم القرّ" الحادي عشر من شهر ذي الحجة، وسمي بذلك؛ لأن الحجاج يقرون فيه بمشعر منى، أي يستقرون ويسكنون، لنيل قسط من الراحة، بعد تأديتهم أعمال يوم الحج الأعظم، أو يوم النحر، التي تشمل رمي الجمرات، والحلق، وذبح الهدي لمن عليه دم، وطواف الإفاضة.

ويعد "يوم القر" من الأيام التي لها منزلة وفضل عظيم، ويرمي الحجاج الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة كل منها بسبع حصيات مع التكبير في كل رمية.